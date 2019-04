Caldè, sabato l’inaugurazione della nuova piazza

È in programma per sabato 27 aprile l’inaugurazione della nuova piazza di Caldè. I lavori iniziati lo scorso autunno sono conclusi ed è il momento di presentare il risultato ai cittadini. La presentazione avrà inizio alle 17 alla presenza del sindaco Ruggero Ranzani, insieme ai colleghi amministratori e la presidente della Regione Attilio Fontana.

Gli interventi della piazza hanno visto una nuova pavimentazione in sarizzo, la realizzazione di un dislivello per avere meno pendenza, arredi urbani, interventi alla passeggiata sul lungolago, cordoli e marciapiedi. Il progetto è stato approvato in giunta comunale nel mese di febbraio 2018, per un costo di 340 mila euro.