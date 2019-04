“Canto e incanto strumentale” a Villa Tosi

Sabato 6 Aprile alle ore 17.00 per il terzo appuntamento di Primavera in Musica, Roberto Bertolin, flauto traverso, e Bernadette Gazdag, chitarra classica, saranno ospiti dell’Associazione Musicale Rossini per presentare una lezione-concerto dal titolo “Canto e incanto strumentale”.

Docenti dell’Associazione affiancano all’insegnamento un’intensa attività concertistica in formazioni cameristiche. Si propone per l’occasione un viaggio musicale attraverso pagine composte per questo specifico duo dove la cantabilità degli strumenti, a fiato e a corda, viene sostenuta da linee melodiche che in varie modalità s’intrecciano e si sostengono.

Gli autori, da Cimarosa a Grieg, ripercorrono stili musicali del Settecento e dell’Ottocento in composizioni sia originali sia in trascrizioni.

Primavera in musica: “Canto e incanto strumentale”

Lezione-concerto

6 APRILE 2019, ore 17.00

Villa Ottolini-Tosi

Via Bellini 7- Busto Arsizio

Ingresso libero e gratuito

Busto Arsizio (VA), Via Volta 4 – tel. 0331.635255 – www.amrossini.com