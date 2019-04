Ciclo di incontri per imparare a ristrutturare

Perché ristrutturare? In che modo? Con quali materiali? Come trasformare un vecchio edificio in un immobile green o energeticamente virtuoso? A quali agevolazioni fiscali è possibile ricorrere?

Queste sono solo alcune delle domande più frequenti che si pone chi pensa di avviare la

riqualificazione di un edificio. E le domande non possono che aumentare, soprattutto se si tiene

conto che nel nostro Paese più del 90% degli immobili è in classe energetica “G”, cioè quella meno

efficiente. Ristrutturare una casa o un immobile oggi vuol dire modificare una struttura esistente per renderla più fruibile, più affidabile, anche più bella, ma soprattutto energeticamente efficiente e meno inquinante. I cittadini che pensano di affrontare questo passo si trovano a doversi confrontare con aspetti molto diversi fra loro, per di più con un occhio alla normativa e alle possibili agevolazioni fiscali.

Attraverso un ciclo di 6 incontri tematici aperti a tutti, l’azienda Elmec Solar affronta i diversi aspetti legati alla costruzione e ristrutturazione di immobili. Nel corso di questi appuntamenti, che si terranno da aprile a novembre presso la sede di Brunello di Elmec Solar, alcuni partner-esperti selezionati dall’azienda affronteranno varie tematiche fra cui le case in legno, le case passive, l’impiantistica, l’energia rinnovabile, l’involucro esterno e il design.

Nel primo incontro, previsto per martedì 9 aprile, l’architetto Alessandro Villa affronterà il tema dell’efficienza, comfort design e qualità delle case prefabbricate in legno. Lunedì 20 maggio, si parlerà di sistemi di riscaldamento e sistemi di produzione di acqua calda sanitaria tradizionali ed elettrici, con l’intervento di Sfp Tech, studio di progettazione e consulenza, mentre lunedì 3 giugno i tecnici di Elmec Solar spiegheranno come produrre e gestire l’energia elettrica con un impianto fotovoltaico. Questi primi tre appuntamenti si terranno dalle ore 19 alle 20.

Dopo la pausa estiva, gli incontri riprenderanno a con altri tre incontri: a settembre “L’innovazione tecnologica della casa passiva: una costruzione a consumi ridotti”, a ottobre “Cappotto termico e infissi: come raggiungere il corretto isolamento” e a novembre “Architettura e progettazione degli spazi interni”.

Un ciclo di incontri in cui la ristrutturazione sarà vista come un passo in grado di portare beneficio ad un immobile, ma anche alla società, all’ambiente e all’economia. Incontri ad ingresso libero, è richiesta iscrizione. Link per iscrizioni e informazioni: http://bit.ly/impararearistrutturare