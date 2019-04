Cinquecento studenti in piazza nel segno della solidarietà

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, lo Sportello Scuola Volontariato e la Consulta Provinciale Studentesca, con la collaborazione di CVV ed il patrocinio del Comune di Varese, propongono, per venerdì 12 aprile, una mattinata dedicata alla solidarietà alla quale hanno aderito 15 Istituti della provincia rappresentati da quasi 500 studenti.

La giornata sarà per gli studenti un’occasione di informazione, di incontri, di riflessioni, di testimonianze su temi di grande rilevanza e per coloro che sono impegnati nel mondo del volontariato, sono infatti presenti numerose Associazioni di Volontariato che fanno capo al CVV, una preziosa opportunità per diffondere presso le scuole la cultura della cittadinanza attiva e della solidarietà sociale.

Sarà il centro storico a fare da cornice alla tradizionale manifestazione che vede protagonisti i ragazzi delle scuole coinvolti durante l’anno in attività di volontariato attraverso le opportunità offerte dai Punti Scuola Volontariato e dagli Istituti Scolastici.

L’appuntamento quindi è per le ore 9 in Piazza del Podestà per dare il via alla manifestazione, che si svilupperà in Piazza San Vittore e in Corso Matteotti.

In caso di maltempo le testimonianze saranno presentante nella splendida cornice di Salone Estense a partire dalle ore 10.00.