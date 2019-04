Laura Cavalotti è il candidato sindaco della lista “Partecipare Sempre”

L’ex primo cittadino Laura Cavalotti sarà il candidato sindaco della lista “Partecipare Sempre”. La Cavalotti, insieme alla propria nuova squadra, ha deciso di essere quindi presente alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio.

«Caratteri qualificanti della Lista Civica “Partecipare Sempre” sono la presenza di una consolidata esperienza amministrativa congiunta alla partecipazione dei giovani – si legge nella presentazione del gruppo -. La nuova proposta fonda le sue radici nell’esperienza civica di “Partecipare insieme”. A questa realtà consolidata hanno rivolto il loro interesse un gruppo di ex studenti degli istituti tradatesi che hanno apprezzato l’impegno civico di Laura Cavalotti durante il suo mandato amministrativo».

«È così nato spontaneamente il proposito di raccogliere e proseguire quella positiva testimonianza innestandovi l’apporto diretto della visione pluralistica e delle proposte innovative. Queste in breve sono la genesi e la caratteristica qualificante di “Partecipare sempre” – spiegano dal neonato gruppo civico -. Diverse generazioni e competenze unite a testimoniare l’interesse per la città e il territorio nel presente e nel futuro. La lista civica ha nella partecipazione il suo indirizzo cardinale. Pertanto, per un vero impegno, è consapevole della necessità di collaborazione e condivisione ed è aperta al dialogo costruttivo con altre forze politiche e civiche.

“Partecipare sempre” è e sarà presente con proposte autonome per una città orientata alla tutela dell’ambiente, alla solidarietà, al lavoro, alle attività produttive, all’istruzione, alla cultura, allo sport, alla sanità, alla sicurezza. Su tutti questi temi saremo disponibili ad incontri con la cittadinanza per un confronto costruttivo.