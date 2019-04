Un elicottero per portare il materiale che “ripara” il Sacro Monte

Proseguono i lavori per mettere in sicurezza via del Ceppo, al sacro Monte: per portare i materiali necessari, è stato usato l’elicottero. L’intervento consiste nella posa di barriere paramassi e reti in aderenza.

Malgrado i lavori in corso, il passaggio nella via che porta da piazzale Pogliaghi al santuario è perfettamente libero: sono indisponibil solo alcuni parcheggi per i residenti, che però possono usare i posti blu esponendo il tagliando.

Il costo dell’intervento sarà di circa 150 mila euro, la conclusione dei lavori è prevista per metà maggio.