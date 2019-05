Creare volantini pubblicitari, come farlo al meglio?

Rappresentano un modo tradizionale di promuovere la propria attività, di proporla ad un pubblico mirato lasciando in dotazione un pro memoria che possa essere utile. I volantini sono stati tra i primi esempi di marketing massivo, da quando hanno fatto la comparsa fino ai giorni d’oggi con il web che ha assorbito in buona parte il concetto di marketing.

Eppure ancora oggi continuano ad essere uno strumento estremamente utile per la pubblicità, un veicolo promozionale realmente importante al quale rivolgersi. Certo è che con i ritmi frenetici occorre creare prodotti accattivanti, in grado quindi di catturare l’attenzione del destinatario fin dal primo approccio. Vediamo nel dettaglio come fare.

Studiare il target di riferimento

Il segreto è quello di strutturare il volantino in modo che sia di reale interesse. Per fare questo è fondamentale, come sempre in campo pubblicitario, avere ben chiaro il target al quale ci si sta riferendo. Un qualcosa che consente di non ‘sparare nel mucchio’ quindi di non muoversi in modo casuale ma di procedere con cognizione di causa.

Una volta compreso il target che potrebbe essere adatto, quindi interessato a quella tipologia di prodotto o di servizio, il passo successivo è quello di creare una grafica adeguata; e di decidere come impostare la distribuzione, sempre tenendo conto di non disperdere energie.

In sostanza, per fare un esempio concreto, se si vuole promuovere un negozio di articoli sportivi sarebbe intelligente diffondere i volantini in concomitanza di un evento di sport così da avere un pubblico targettizzato.

Dove stampare volantini

E veniamo all’altra questione: dove stampare i volantini e come impostarli? Un tempo era necessario rivolgersi a tipografie fisiche, quindi negozi veri e proprio o, per meglio dire, botteghe visto che si fa riferimento ad un mestiere quasi artigianale.

Oggi il web ha cambiato di gran lunga le carte in tavola e per stampare si può procedere anche sul web. I volantini online sono una soluzione sempre più praticata da coloro i quali hanno ormai dimestichezza di un certo tipo con la tecnologia del web. È sufficiente rivolgersi ad un portale web di una tipografia per configurare il proprio prodotto e farlo poi andare in stampa per riceverlo comodamente al proprio domicilio.

Un metodo innovativo di stampare i propri volantini promozionali o flyer, come si chiamano in termine tecnico, che porta innumerevoli benefici di ogni genere.