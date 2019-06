Abusi sessuali, in manette i genitori

L’arresto è avvenuto il mese scorso, ai primi di maggio a Varese, quando la Squadra Mobile ha bussato alla porta di due genitori per farli uscire di casa in manette con un’accusa gravissima: violenza sessuale su uno dei figli.

«La madre è accusato tra l’altro di aver costretto la figlia di 10 anni a rapporti sessuali col padre, assistendovi», ha spiegato la procuratrice Daniela Borgonovo. La notizia è stata divulgata solo oggi per questioni di riservatezza nelle indagini: tutti i minori coinvolti sono stati affidati ad una comunità protetta.

Altro, per ora, non trapela da palazzo di giustizia, se non il contesto di «profondo degrado» e «miseria» in cui sono maturati i fatti che hanno portato il gip a firmare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per entrambe i genitori.

Anche in questo caso la famiglia era seguita dai servizi sociali, e per compiere gli abusi, i genitori sono accusato di aver somministrato sostanze stupefacenti alla piccola vittima.

Le indagini sono state svolte dal pool attivo in procura composto da tre magistrati specializzati per questo genere di reato, pool di cui fa parte la dottoressa Anna Zini che ha coordinato le indagini eseguite dalla seconda sezione della squadra Mobile di Varese.