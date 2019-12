Abusi sulla figlia, pesanti condanne per i genitori

Una storia che la procuratrice della repubblica di Varese Daniela Borgonovo, pur mantenendo il debito riserbo, non esitò a descrivere come maturata in un contesto di «profondo degrado» e «miseria», umana , potremmo aggiungere.

E difatti il primo atto di quell’indagine della squadra mobile di Varese finita con l’esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare ai danni dei genitori di quattro figli è finito con pene pesanti sebbene pronunciate con rito abbreviato poiché il giudice dell’udienza preliminare di Varese ha condannato il padre a dieci anni di reclusione, e la madre a 11 anni e 4 mesi con una provvisionale di 30 mila euro a favore della pare civile (cioè un’anticipo di quello che un separato processo, in sede civile, dovrà quantificare).

I fatti riguardano una famiglia con quattro figli, uno dei quali, la ragazzina di 10 anni è stata oggetto di molestie terribili e irripetibili, che agli abusi di natura sessuale sommava anche la somministrazione di droga procurata dagli stessi genitori.

Un contesto scaturito dalle rivelazioni della piccola ai servizi sociali e alla successiva denuncia alla polizia che ha scoperchiato il caso che ha fatto scattare le manette.