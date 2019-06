La commedia? “È quella inscenata dal Pd”

Riceviamo e pubblichiamo la posizione dell’assessore Paolo Bonicalzi, che risponde al comunicato del Pd di Gallarate (vedi qui), a seguito del consiglio comunale di mercoledì – che ha visto il ritiro del Pgt – e del successivo, annunciato rimpasto di giunta

Ringrazio il PD che citandomi pubblicamente dandomi “ragione”, mi offre la possibilità di spiegare a tutti il senso della mia sciagurata frase con cui ho concluso la comunicazione tecnica sugli affidi nell’ultimo Consiglio Comunale. Quel «buona commedia a tutti» che, non compresa da nessuno per un mio errore comunicativo, rischia di costarmi il posto il Giunta.

Ebbene per “commedia” intendevo il cosiddetto “Teatrino della politica”, quella recita che poi in effetti hanno messo in scena i consiglieri del PD, con Giovanni Pignataro “primo attore”, nel chiedere maldestramente le dimissioni del Sindaco e dell’esecutivo.

Perché se è vero ed inconfutabile che tangenti, corruttele e “decime” ci sono state (salvo sempre smentite da parte della magistratura), perpetrate da elementi vicini a Forza Italia (ma non da tutti, ricordo che molti di loro sono oneste persone ed estranee a tutto ciò), il sindaco Cassani ed il gruppo Lega Nord Salvini di Gallarate nulla centrano e nulla potevano sapere.

Ecco perché chi ha assistito a tutto il Consiglio Comunale, solo alla fine di esso ha potuto comprendere il senso della mia frase. Citando commedia e commedianti io mi riferivo a Voi, cari consiglieri del PD, che poi per l’amor di Dio ci stà anche nel gioco delle parti e nei ruoli della politica.