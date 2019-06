È morto il fumettista Mordillo

Guillermo Mordillo è morto. Il celebre illustratore e fumettista si è spento all’età di 86 anni sull’isola di Maiorca in Spagna, dove viveva da tempo.

I suoi disegni appaiono su puzzle, diari e poster e sono caratterizzati da colori vivaci e, soprattutto, da uno spiccato senso umoristico.

I personaggi delle sue vignette sono perlopiù buffi ometti che non si esprimono a parole ma attraverso la gestualità, in scene sviluppate particolarmente nell’ambito dello sport (specialmente calcio e golf). Altri suoi personaggi molto conosciuti sono gli animali dal lungo collo, come ad esempio le giraffe, le cui avventure sono state raccolte in diversi volumi.