Solstizio, magie e spettacoli di un’estate da scoprire

Caldo, anche al netto di qualche probabile temporale tra la sera di venerdì e sabato mattina, il primo fine settimana di giugno offre ai bambini tanti spettacoli e numerose occasioni per giocare e divertirsi insieme, con feste di piazza ricche di attrazioni e suggestioni e qualche escursione alla scoperta di luoghi, storie ed animali.

FESTE

Viggiù: sabato sera il paese celebra La notte delle streghe e il Solstizio d’Estate con una festa diffusa per il paese fatta di laboratori e spettacoli magici > L’articolo

Somma Lombardo: sabato sera in occasione della Festa Medievale in piazza del Castello, i bambini potranno sperimentarsi nelle arti del tempo > Leggi qui

Lavena Ponte Tresa: lo street food del fine settimana, da venerdì a domenica, porta in riva al lago anche un mini Luna Park > L’evento

Varese: la città celebra l’inizio dell’estate domenica con giochi libri e laboratori nelle piazze della città > Leggi qui

ESCURSIONI

Varese: sabato pomeriggio attorno alla fontana di Villa Toeplitz scatta l’operazione “Salva anfibi”, un’escursione guidata alla scoperta dei girini e dei rettili urbani da proteggere > Scopri di più

Ternate: giochi e laboratori al parco ed escursioni in bicicletta, monopattino o a piedi, in diurna e notturna, tra sabato e domenica attorno al Lago di Comabbio > Il programma

Bodio, Galliate, Daverio: domenica 23 giugno c’è la quinta edizione di “Explorando”, la camminata eno-gastronomica per bambini e adulti nei territori verdi attorno al Lago > Come partecipare

SPETTACOLI

Besozzo: venerdì sera il cortile del palazzo comunale diventa un’arena all’aperto per la proiezione di “Mirai”, film giapponese candidato all’Oscar sull’arrivo di una sorellina in famiglia > Il Film

Stabio (CH): “Il piccolo sarto” e “La battaglia dei cuscini”, due spettacoli teatrali per famiglia gratuiti tra sabato e domenica in piazza, in occasione di “Fare il filo” > Scopri di più

Angera: secondo appuntamento questa domenica per i picnic con spettacolo di burattini proposto dalla Compagnia Roggero > L’iniziativa

Valmorea (CO): l’emergenza climatica raccontata da un baco da seta nello spettacolo ospitato domenica pomeriggio da Palazzo Sassi > Lo spettacolo

LABORATORI

Besozzo: sabato mattina la Biblioteca ospita il laboratorio “Shadow theatre show” a cura di Totem, per la produzione di un corto da proiettare la stessa sera per la rassegna “Besozzo in aria” > I dettagli

Voltorre: si rinnova anche questo weekend la proposta di “Alice e il chiostro delle meraviglie“, la mostra pensata per stimolare la fantasia di grandi e piccini con visite guidate, giochi e laboratori a tema > Scopri come partecipare

FUORI PORTA

Oasi Zegna (BI): visite guidate al Bosco del Sorriso, il luogo ideale per ritrovare serenità e armonia interiore nell’ombra leggera e luminosa dei faggi e in quella più fresca e profonda dei pini e dei larici > Leggi di più

Alagna (VC): impianti di risalita aperti per raggiungere le vette del Monte Rosa anche in estate, per escursioni in alta montagna > L’articolo

PER MAMMA E PAPÀ

Azzate: apertura straordinaria sabato pomeriggio per “lo Stendipanni”, il mercatino solidale delle MammeInCerchio > Maggiori informazioni

In piscina: sicuramente refrigerante, perché sia un’esperienza rilassante per tutta la famiglia è sufficiente seguire poche semplici regole > Eccole qui