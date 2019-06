Cammina, mangia e guardati in giro

È un evento che riunisce tre Pro Loco della Valbossa, sarà quindi una grande festa che coinvolgerà migliaia di persone.

La Pro Loco di Bodio Lomnago e la Pro Loco Galliate Lombardo organizzano domenica 23 giugno la 5a edizione di “Explorando”, camminata eno-gastronomica per bambini e adulti; una bella passeggiata di circa 10 km per le vie dei paesi di Bodio Lomnago, Galliate Lombardo e Daverio. Un’occasione unica per “Explorare” alcune residenze storiche, gustando diverse specialità culinarie. «L’iniziativa è un classico “camminare mangiando” – spiega il presidente della Pro Loco di Galliate Lombardo Alessio Crespi – Il tema di fondo saranno le ville di Bodio, Galliate e Daverio. Ne abbiamo davvero tante e tutte molto belle. La partenza sarà a villa Puricelli poi si proseguirà verso Galliate e nel pomeriggio Daverio e poi di nuovo Lomnago. Si alterneranno momenti di spiegazione a momenti di degustazione con specialità del nostro territorio, come un primo piatto a Villa Bellardi oppure un aperitivo con le pizze e focacce del Mastro Fornaio Zucchelli. Tutti prodotti di eccellenza».

I posti sono limitati si consiglia quindi la prenotazione via mail a probodiolomnago@libero.it entro il 22 giugno 2019 specificando cognome, nome e data di nascita di ogni singolo partecipante. Oppure via Whatsapp ai numeri 349 2509395/345 3069549

Le pre iscrizioni saranno ritenute valide solo se i cartellini di partecipazione verranno ritirati dalle ore 9.30 ed entro le ore 10.30 di domenica 23 giugno presso la partenza fissata in piazza Senatore Puricelli a Bodio Lomnago, versandone le quote.

Le iscrizioni senza prenotazione saranno accettate a partire dalle ore 10.00 fino al raggiungimento della soglia massima di 200 partecipanti.

La partenza è libera, dalle 10.30 alle 11.30 di domenica 23 giugno 2019; il limite massimo a disposizione per completare il percorso sono le ore 16.30.

La quota di partecipazione è di 15€ per gli adulti e di 7€ per i bambini fino a 12 anni.

L’evento è patrocinato dal Comune di Bodio Lomnago, Comune di Daverio e dal Comune di Galliate Lombardo con il contributo della Consulta Giovani di Daverio.