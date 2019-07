Astronomi per una notte, al Monastero di Torba

Nell’estate 2019 il Monastero di Torba, Bene del FAI- Fondo Ambiente Italiano a Gornate Olona (VA), torna a ospitare gli appuntamenti di Astronomi per una notte dedicati all’osservazione della volta celeste e a momenti di relax e romanticismo al chiarore delle stelle.

Il primo è in programma venerdì 12 luglio 2019, dalle ore 19.15 e, in occasione del cinquantenario del primo sbarco sulla Luna, ha come protagonista l’astro che sin dall’antichità ha affascinato e attratto l’umanità. Una serata speciale per rivivere l’emozione della missione dell’Apollo 11 con a bordo Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Micheal Collins, momento saliente nella storia della conquista dello spazio.

Dopo la visita guidata al Bene e l’aperitivo presso il ristorante La Cucina del Sole, dalle ore 19.30, gli ospiti potranno partecipare alla conferenza Il programma Apollo: l’uomo verso la Luna, prevista alle ore 21, e all’osservazione astronomica con telescopi, in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli del Campo dei Fiori di Varese.

Biglietto (ingresso, visita guidata, conferenza, osservazione astronomica):

Intero € 10; Ridotto (6 – 18 anni) € 5; Iscritti

FAI e residenti € 4; Famiglia (2 adulti+ 2 bambini) € 25; Aperitivo € 15

Per la Notte di San Lorenzo, sabato 10 agosto, il complesso aprirà dalle ore 19.15 a mezzanotte per consentire agli ospiti di ammirare il cielo lontano da luci artificiali e cogliere il passaggio dello sciame meteorico delle Perseidi, le stelle cadenti conosciute come lacrime di San Lorenzo. Durante la serata, oltre a partecipare a visite guidate alla scoperta della storia millenaria del monastero alle ore 20, 21.15 e 22.15, si potrà gustare la cena a cura del ristorante La Cucina del Sole nella splendida corte (ore 19.30). Per i più piccoli sarà allestito un divertente laboratorio dedicato all’astronomia.

Biglietto (ingresso, visita guidata, laboratorio):

Intero € 9; Ridotto (6 – 18 anni) € 5;

Iscritti FAI e residenti € 3;

Famiglia (2 adulti+ 2 bambini) € 22; Cena € 35

Con il Patrocinio di Provincia di Varese, Comune di Gornate Olona e Comune di Castelseprio.

Giorni e orari: venerdì 12 luglio 2019, dalle ore 19.15; visite guidate ore 19.30 e 20.15; aperitivo dalle ore 19.30 alle 20.15; conferenza alle ore 21. Tutte le attività sono su prenotazione

Sabato 10 agosto 2019, dalle ore 19.15 a mezzanotte; visite guidate ore 20, 21.15, 22.15; cena ore 19.30; laboratorio bambini ore 20. Tutte le attività sono su prenotazione.

Per prenotazioni e informazioni: Monastero di Torba, via Stazione 2, Gornate Olona (VA) faitorba@fondoambiente.it – 0331 820301. Per prenotazione di aperitivi e cene: La Cucina del Sole, info@lacucinadelsole.it, tel. 348 8687196.