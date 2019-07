Nuovo interrogatorio per Fratus ma lui sceglie di non parlare

Il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus è stato convocato oggi, mercoledì, in Procura a Busto Arsizio per essere nuovamente interrogato dal sostituto procuratore Nadia Calcaterra. Il sindaco sospeso, ancora ai domiciliari, si è avvalso della facoltà di non rispondere facendo pervenire all’autorità giudiziaria una memoria per mano del suo avvocato.

Fratus, ai domiciliari dal maggio scorso con l’accusa di turbativa d’asta e corruzione elettorale nell’ambito dell’inchiesta “Piazza Pulita”, ha ritirato le dimissioni rassegnate subito dopo l’arresto.

Oltre all’inchiesta in corso pesa anche la decisione del Tar sulla legittimità dell’intervento del difensore civico regionale che, a fine marzo, ha autorizzato l’intervento di un commissario ad acta per la surroga di un consigliere comunale di Legnano, alla luce della dimissione in massa dei consiglieri di minoranza e due della maggioranza, che avrebbero provocato la caduta della giunta. La vicenda è ora anche all’attenzione della Procura bustocca.