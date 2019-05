Fratus: “Alcune mie scelte avrebbero potuto essere diverse”

Si è concluso attorno alle 19 l’interrogatorio di Gianbattista Fratus con il sostituto procuratore bustocco Nadia Calcaterra. Il sindaco dimissionario di Legnano si è presentato negli uffici di largo Giardino attorno alle 11 e ha risposto alle domande per tutto il giorno, analizzando i vari passaggi dell’ordinanza e i reati contestati.

A differenza di quanto avvenuto ieri con Maurizio Cozzi ci sarebbe stato un confronto sereno e pacato nel quale Fratus avrebbe parzialmente ammesso che alcuni suoi comportamenti avrebbero dovuto essere diversi nell’ambito della gestione delle nomine del direttore generale del Comune e del direttore di Amga. L’ex-primo cittadino avrebbe anche detto di essersi affidato a chi ne sapeva più di lui, senza comunque tirare in ballo altre persone.

Fratus ha anche ribadito di aver agito solo per il bene della città e ha negato di essere al corrente della contropartita per Guidi ( il posto nel cda alla figlia) a seguito dell’accordo elettorale con Alleanza Popolare al ballottaggio. L’ultima ad essere sentita sarà, domani, proprio l’ex-assessore al bilancio Chiara Lazzarini mentre per Maurizio Cozzi il Gip ha deciso di mantenere la misura cautelare in carcere.