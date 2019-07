Nuova operazione contro la ‘ndrangheta: 28 arresti attorno a Malpensa

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, in collaborazione con la Compagnia di Busto Arsizio, ha eseguito, su richiesta della Dda di Milano accolta dal Gip Alessandra Simion, questa mattina (giovedì) 28 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 7 ai domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti a vario titolo alla ‘ndrangheta.

L’operazione di questa mattina si configura come un nuovo colpo nei confronti della locale di Legnano-Lonate Pozzolo ai cui vertici compaiono ancora i nomi di sempre: Vincenzo Rispoli (tornato in carcere con l’accusa di omicidio), Emanuele De Castro (recentemente coinvolto in un’indagine sullo spaccio di droga), Mario Filippelli. Emanazione locale della cosca di Cirò Marina dei Farao-Marincola.

Quello che emerge da questa nuova inchiesta è la ricostituzione della locale subito dopo la scarcerazione dei principali esponenti tra il 2015 e il 2017. La cosca aveva messo le mani su alcune società che gestiscono i parcheggi attorno all’aeroporto di Malpensa. Almeno tre società (il Corriere cita Parking Volo Malpensa, Malpensa Car Parking e il 50% della Stars Parking srls) erano sotto il controllo della ‘ndrangheta. Un business molto redditizio che avrebbe aumentato il suo giro d’affari con l’arrivo del traffico di Linate.

A permettere di ricostruire la cappa criminale nel settore parcheggi anche un imprenditore che, davanti all’ipotesi di comprare un terreno a Ferno per farne un parcheggio, si è trovato ad avere a che fare con un “ambasciatore” del clan che lo sconsigliava di mettersi in concorrenza con i calabresi, a meno che non li avesse fatti entrare in società. L’alternativa: uno di loro arriva e scassa tutto. La sua collaborazione è stata fondamentale.

I boss avevano anche imposto le forniture di caffè ad alcuni esercizi commerciali e fungevano da risolutori di “controversie” alla loro maniera. Chi aveva un problema da risolvere con qualcuno, si rivolgeva a De Castro, Mario Filippelli. Emerge anche il controllo di un pacchetto di voti che l’organizzazione faceva valere ad ogni elezione.