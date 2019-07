Un weekend di festa per il novantesimo del gruppo alpini

Sabato 13 e domenica 14 luglio, il Gruppo di Brebbia dell’associazione nazionale Alpini, sezione di Varese, festeggia il novantesimo anniversario dalla fondazione.

Per l’occasione è in programma una fine settimana di festa, con un ricco calendario di appuntamenti. «È un grande onore per tutta l’Amministrazione Comunale poter festeggiare questo importante traguardo – commenta il primo cittadino, Alessandro Magni -. Un piacere sicuramente condiviso da tutti i cittadini, un orgoglio del nostro paese e un lustro che fa risplendere il nostro territorio. Tanti sono gli anni passati e tanti saranno quelli che passeranno ancora ma la vostra presenza e la vostra dedizione nei confronti del dovere non svanirà mai. Sempre presenti ed attivi, impegnati e disponibili, il vostro è un costante impegno ad aiutare e sostenere ogni attività a favore della comunità. La stima e l’ammirazione nei Vostri confronti è sotto gli occhi di tutti».

«E’ un prestigioso traguardo quello che stiamo festeggiando, raggiunto grazie all’impegno ed alla buona volontà, profusi in tutti questi anni, per la tutela delle tradizioni e del territorio della nostra comunità – aggiunge il CapoGruppo Alpini di Brebbia, Luigi Bardelli – in nome di quegli ideali di solidarietà e fratellanza che da sempre fanno onore al nome dell’Associazione Nazionale Alpini. Questo momento di festa sia occasione per riflettere ai valori che abbiamo sempre difeso e nello stesso tempo un invito a proseguire e sostenere tutte le nostre attività nel campo della solidarietà. Con questi sentimenti auguro a tutti che questa festa sia motivo per rafforzare l’amicizia e momento di serena allegria…viva gli Alpini».

Il programma:

Sabato 13 luglio

Alle 15.00 Ammassamento presso Sede Alpini, Alzabandiera ,Onore ai Gonfaloni

Alle 15.30 Alpini, Fanfara e Brebbiesi partiranno in sfilata dalla Sede verso il Monumento dei Caduti percorrendo le vie: MATTEOTTI, MARCONI, ROMA, PUCCINI, TRENTO , GARIBALDI, CIMITERO

Alle 16.00 arrivo al Monumento dei Caduti per deporre le corone ai Caduti , sulla tomba di Mauro Binda e per discorsi autorità Cittadine e Alpine (Tempo 1 ora circa 17.10 )

Alle 17.30 verrà celebrata la SS Messa al Campo Sportivo da Don Giuseppe

Alle 18.30 avrà inizio la spettacolo della Fanfara di Asso che eseguirà il famoso Carosello

Alle 19.30 rientro in Sede in sfilata per le vie: GARIBALDI, MANZONI, VITTORIO VENETO, MATTEOTTI per la consegna dei Gagliardetti e per un Rinfresco Corposo e SALUTI

Alle 19.00 Apertura Stand Gastronomico.

Domenica 14 la festa si svolgerà all’interno della Sede Alpina

Alle 12.30 Pranzo Sociale

Alle 19.00 Apertura Stand Gastronomico

Alle 20.30 Chiusura della Festa Gruppo con Concerto Alpino con Coro VALTINELLA