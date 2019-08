Fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

Dopo Luvinate anche Casciago dichiara guerra agli “zozzoni”. Il sindaco Mirko Reto ha deciso di installare fototrappole nel territorio per “pizzicare” chi deliberatamente abbandona rifiuti nel territorio comunale.

L’iniziativa è stata adottata in collaborazione con la Polizia provinciale corpo faunistico che ha concesso in prestito l’attrezzatura, e la Polizia locale di Casciago. L’operazione viene quindi fatta a costo zero per l’amministrazione che spera di sconfiggere il fenomeno dell’abbandono nei boschi e nei luoghi meno in vista.

Nel comune di Luvinate, dove stanno funzionando già da qualche tempo, si sono visti i risultati con le prime contravvenzioni recapitate direttamente agli incivili colti sul fatto.