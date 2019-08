Incidente in scooter: muore in Grecia l’amministratore della Chemisol

Un tragico incidente in scooter è costato la vita all’amministratore unico della Chemisol Italia srl, grande polo chimico di Castellanza.

Gianluca Bagatti aveva 56 anni ed era in vacanza ad Antiparos, isola delle Cicladi in Grecia, insieme alla compagna e alla sorella anche lei rimasta coinvolta nello scontro che è avvenuto lunedì scorso. Le sue condizioni sono gravi ed è ricoverata in un ospedale di Atene. Non è in pericolo di vita.

L’annuncio è stato dato dalla stessa azienda: «I soci, tutto il personale e i collaboratori piangono la perdita del loro punto di riferimento e si stringono con affetto intorno ai suoi cari».