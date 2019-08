Valle d’Aosta, il Piacere della cultura è gratis

Torna il Piacere della cultura in Valle d’Aosta. L’Assessorato regionale alla cultura propone una nuova edizione dell’iniziativa Plaisirs de culture en Vallée d’Aoste. Dal 14 al 22 settembre sono in programma nella regione una serie di attività di promozione e valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni culturali, in collaborazione con numerosi partner sul territorio (associazioni e fondazioni, organizzazioni della società civile e di volontariato, istituzioni culturali pubbliche e private, pubbliche amministrazioni, professionisti ed esperti del settore dei beni culturali).

In questo periodo l’ingresso alle mostre, ai castelli e ai siti archeologici è gratuito o a tariffa ridotta. Inoltre sono organizzate visite accompagnate, conferenze e attività pratiche per bambini e famiglie.

Si tratta di una settimana intensa che interessa tutta la regione, dimostrando quanto la ricchezza del patrimonio storico-artistico sia diffusa in maniera capillare sul territorio.

