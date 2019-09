Al Circolo è sempre emergenza Tac

Nuova giornata difficile per l’ospedale di Circolo di Varese dove la situazione delle TAC non è migliorata, anzi. Fermi ancora i tre apparecchi di PS, piano sotterraneo e medicina nucleare, anche quella della Santa Maria ha dato segni chiari di sovraccarico ed è stata fermata per evitare conseguenze peggiori.

Il via vai di barelle verso la clinica che si affaccia su via Lazio è dunque proseguito per tutta la giornata. Anche per i pazienti della terapia intensiva si è dovuto optare per il trasporto protetto monitorato da un anestesista dedicato.

I tempi del ritorno alla normalità non sono quantificabili: la Tac del piano meno 1 è stata definita “vecchia” e quindi da utilizzare con oculatezza mentre per la Pet occorre sistemare la scheda: da Germania e Stati Uniti sono al lavoro per risolvere il problema. Il macchinario della Santa Maria probabilmente non è tarato su un carico di lavoro eccezionale come quello che si presenta in questi giorni. L’Asst sette Laghi ha avvisato Areu delle difficoltà senza, però, bloccare l’accoglienza dei pazienti gravi.

In vista del perdurare dei problemi, varie opzioni sono sul tavolo tra cui il noleggio di un macchinario mobile.