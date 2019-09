All’Oktoberfest con FlixBus

Anche quest’anno FlixBus si offre come soluzione di viaggio preferenziale per raggiungere l’Oktoberfest a Monaco di Baviera. L’edizione 2019 della festa della birra per antonomasia, che si riconferma uno degli appuntamenti più attesi di tutto l’anno, si terrà da sabato 21 settembre a domenica 6 ottobre allo storico Theresienwiese, a due passi dall’autostazione cittadina.

Grazie ai collegamenti FlixBus tra Monaco e oltre 40 città italiane, si potrà raggiungere il capoluogo bavarese a costi contenuti e con la possibilità di viaggiare di notte, risparmiando su una o più notti in hotel. Ma FlixBus vuole andare incontro alle esigenze anche di chi ai canti della tradizione bavarese e ai balli in Dirndl e Lederhosen preferisce atmosfere più nostrane e vuole accompagnare il suo boccale di birra alle specialità della cucina regionale: ecco allora una speciale selezione di feste della birra in Italia, tutte facilmente raggiungibili a bordo degli autobus verdi, sempre senza cambi e a prezzi contenuti.

Con FlixBus all’Oktoberfest di Monaco anche di notte: la soluzione ideale per risparmiare sull’hotel Chi desidera raggiungere l’Oktoberfest potrà partire da oltre 40 città italiane, arrivando senza cambi all’autostazione cittadina, a 10 minuti dai tendoni del Theresienwiese, ottimizzando i tempi di viaggio. Tra le città collegate con Monaco, molti dei maggiori centri italiani, quali Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari, ma anche Verona, Rimini, Ancona, Perugia, Lecce e tante altre. In particolare, grazie ai prezzi dinamici di FlixBus, chi prenoterà il proprio viaggio con anticipo sul sito www.flixbus.it, via app o in agenzia viaggi potrà aggiudicarsi biglietti a prezzi contenuti. Da molte di queste città sono inoltre disponibili corse notturne che consentiranno di partire per Monaco a sera inoltrata, dormire a bordo autobus e arrivare in città la mattina successiva, con la possibilità di rientrare la sera stessa sempre con un autobus notturno. In questo modo, sarà possibile tagliare su eventuali costi di pernottamento in città, spesso proibitivi in corrispondenza della kermesse.

Da Genova a Roma, cinque idee per un Oktoberfest made in Italy

Genova Oktoberfest: dal 5 al 22 settembre, Piazza della Vittoria ospiterà la famosa festa della birra presso un tendone allestito coi classici tavoloni di legno, dove immergersi nell’autentica atmosfera bavarese. Ogni sabato e domenica pomeriggio saranno organizzati giochi, spettacoli di magia, improvvisazioni teatrali e molte altre attività per i bambini. Genova si raggiunge da Milano (oltre 20 volte al giorno), Torino (oltre 15 volte al giorno) e Bologna (fino a sette volte).

Eurhop 2019 a Roma: dal 4 al 6 ottobre, torna a Roma EurHop, il Salone Internazionale della Birra, che si terrà presso il Salone delle Fontane all’Eur, dove degustare oltre 800 birre presso 100 birrifici italiani ed internazionali. I più appassionati potranno inoltre intraprendere un percorso didattico sul mondo della birra artigianale. La Capitale si raggiunge con FlixBus, tra le altre, da Firenze (oltre 20 corse al giorno), Napoli (circa 25 corse) e Pescara (fino a cinque).

Cuneo Oktoberfest: dal 26 settembre al 7 ottobre, Cuneo ospiterà in Piazza Ferruccio Parri, una vera e propria rivisitazione della famosa festa bavarese dove degustare birra e street food locale, il tutto servito dal personale in costumi tipici. Il 26 settembre partirà da Piazza Europa la parata inaugurale, a cui parteciperanno l’orchestra e il grande carro Paulaner. Cuneo si può raggiungere, fra le altre, da Milano (fino a tre volte al giorno), Padova, Treviso e Venezia.

Trento Oktoberfest: dal 5 settembre al 6 ottobre, tutte le settimane dal giovedì alla domenica in Via San Vincenzo a Trento Sud. Sotto una tensostruttura, gruppi folkloristici, street food, birra e intrattenimento per tutti i gusti, sotto un’altra musica disco e dj set fino a tarda notte. Inoltre, ogni domenica i partecipanti potranno provare le attrazioni del Family Luna Park. È possibile raggiungere Trento, tra le altre, partendo da Venezia (fino a tre volte al giorno), Padova e Brescia.

MicroBo Beer Festival 2019 a Bologna: dal 20 al 22 Settembre, nel Parco di Villa Cassarini. All’evento saranno presenti diversi corner dove degustare birre acide da tutto il mondo, street food e specialità locali. Questa edizione prevede inoltre un concorso Homebrewer, a cui potranno partecipare tutti coloro che producono birra con attrezzature casalinghe. Bologna è collegata, fra le altre, con Milano (fino a 30 volte al giorno), Genova (fino a cinque volte) e Siena (fino a nove).