“Tutta un’altra vita” per Enrico Brignano

Giovedì 12 settembre uscirà al cinema Tutta un’altra vita, diretto da Alessandro Pondi. Gianni (Enrico Brignano) è un tassista che vive con la con moglie e i due figli e sogna una vita più agiata. Un giorno il destino gli offre una singolare occasione: una coppia di benestanti clienti, in partenza per una vacanza alle Maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della bellissima villa in cui abita. Gianni decide di tentare la fortuna e si spaccia per il padrone di casa, finendo coinvolto in una serie di avventure che lo porteranno a conoscere Lola (Ilaria Spada), che si innamorerà perdutamente di lui. I problemi per Gianni saranno due: come spiegare alla nuova conquista chi in realtà è e come affrontare il ritorno dei legittimi proprietari della villa?

Grandi bugie tra amici, nelle sale italiane dal 12 settembre, è il seguito di Piccole bugie tra amici del 2010. A tre anni dall’ultimo incontro, i protagonisti decidono di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Max (François Cluzet), nella sua casa al mare. Il malcapitato cerca con scarso successo di dissimulare il fastidio provocato dall’invasione degli amici che con famiglie al seguito hanno preso possesso di quella casa in cui voleva trascorrere qualche giorno in solitudine. La situazione diventerà ancora più assurda quando ciascuno svelerà agli altri una bugia che lo riguarda.

E poi c’è Katherine racconta la storia di Katherine Newbury (Emma Thompson), celebre conduttrice di talk show in fascia notturna alla televisione americana. Accusata di essere una “donna che odia le donne”, la protagonista, con l’intento di smentire l’insinuazione, assume nella redazione del suo programma Molly Patel ( Mindy Kaling ), unica autrice in mezzo ai colleghi uomini. Mentre gli ascolti purtroppo calano drasticamente, in aiuto alla conduttrice arriva la stessa Molly, determinata a dimostrare di non essere stata reclutata soltanto perché donna. Le idee della nuova autrice rivitalizzeranno il talk show e la carriera di Katherine.