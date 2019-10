Fino al 20 dicembre, prendi a cuore il tuo stare in forma

Prevenire è meglio che curare! Ecco il motto che guida la nostra attività: superiamo la vecchia idea di assicurazione che interviene, quando interviene, solo in caso di sinistro, di problemi o di incidenti ponendoci quotidianamente al tuo fianco con un importante sistema di prevenzione e assistenza volto a prevenire i problemi. Desideriamo essere un partner sempre presente: per proteggere quando serve ma anche per informare, anticipare gli imprevisti e contenerli.

Nelle prossime settimane ti parleremo di alcuni vantaggi previsti dalle nuove soluzioni di Generali Italia: dal Check-up periodico ai sensori in casa per evitare incendi o allagamenti, dal consulto medico telefonico con esperti internazionali alla cura del tuo animale domestico.

Vogliamo oggi presentarci parlandoti di Più Prevenzione: l’iniziativa di prevenzione con la quale diamo accesso a condizioni esclusive per visite ed esami con check-up di periodo.

Fino al 20 dicembre Più Prevenzione sarà attiva in alcuni centri medici specialistici convenzionati, presso i quali sarà possibile accedere a un check-up cardiovascolare, con uno sconto riservato e senza alcun obbligo di acquisto. Vogliamo dimostrarti di essere diversi dalla tua idea di assicurazione e sappiamo che quando avrai provato il servizio non potrai più tornare indietro.

Desideriamo prenderci cura dei nostri clienti e dare l’opportunità a chi non lo è ancora di capire quali sono i vantaggi di essere cliente Generali Italia.