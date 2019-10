Il concorso del Museo Indiano di Cavona

“The American Southwest Museum”, il Museo Indiano di Cavona, ed il Comune di Cuveglio organizzano “Disegna il Museo”, il primo concorso di disegno pensato per i ragazzi in età scolare, le scolaresche ed i gruppi.

Fino al 28 febbraio 2019 i ragazzi che vorranno partecipare potranno mandare al Museo fino ad un massimo di tre lavori ciascuno, senza limiti di tecnica, materiali e dimensioni, e sul tema: “Gli Indiani d’America del Museo del Sudovest americano di Cuveglio”. Gli autori dei 5 disegni più belli, scelti da un’apposita giuria, vinceranno una visita guidata ad ingresso libero al Museo per 2 adulti e 1 ridotto, un gadget ed un bellissimo poster gigante dell’American Southwest Museum.

Il concorso è aperto alle scolaresche e singole classi, ma anche ai singoli partecipanti che volessero mandare i proprio lavori. A chi spedirli? Scrivete una mail a info@comune.cuveglio.va.it (oggetto: concorso disegno Museo), inviate una foto o copia digitale dei vostri lavori, ed aggiungete un nome e cognome di riferimento, e (se presente) scuola\camp\gruppo.

I cinque vincitori verranno svelati prima dell’apertura 2020 del Museo, alla prima domenica di marzo, tutti i lavori che arriveranno entro il primo weekend di marzo saranno accettati.

Per qualsiasi informazione su regolamento e modalità, contattate i numeri 0332 650107 o 347 9205366, oppure scrivete a info@comune.cuveglio.va.it o ass.amicimuseo@virgilio.it. Il museo

Indiano di Cuveglio è inoltre su Facebook con la sua pagina ufficiale, sempre aggiornata. Il Museo è a Cavona, frazione di Cuveglio, in Via Fabio Filzi, 18.