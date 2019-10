Festa di Halloween al Borgo Olonese

Giovedì 31 ottobre Induno Olona si festeggia Halloween al Borgo di Olona.

L’appuntamento è alle 19 nella sala dell’associazione Borgo Olonese, in via Re Magi 20, per una pizzata a tema per i bambini (su prenotazione) che comprende trancio di pizza, bibita e dolce al costo di 10 €.

Per tutti panini con salamella e patatine, e a seguire un giro per le vie del borgo per l’immancanile “dolcetto o scherzetto?”.

Per informazioni e prenotazioni contattare Catia al 393 5904569 o scrivere una mail a borgoolonese@gmail.com