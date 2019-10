Investito un pedone in viale Aguggiari, è grave

Un uomo di 45 anni è stato investito da un’auto nella serata di sabato in viale Aguggiari poco prima dell’incrocio con via Montello. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 e 40. Sul posto un’ambulanza e un’automedica e la polizia locale. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso. Ancora sconosciuta la dinamica dell’incidente.