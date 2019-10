Martinenghi brilla in International Swimming League

Si è svolta nel weekend del 5 e 6 ottobre la prima tappa dell’International Swimming League, il nuovo circuito del nuoto mondiale.

L’appuntamento era a Indianapolis e in vasca era impegnata anche l’Aqua Centurions, la squadra italiana che vede tra i protagonisti Nicolò Martinenghi e Silvia Scalia, mentre nello staff allenatori c’è anche Marco Pedoja.

Il ranista di Azzate è stato uno degli atleti che meglio si è comportato nel corso del weekend. Sabato ha vinto sui 50 rana (26”03) arrivando davanti al compagno di squadra Fabio Scozzoli. Domenica, sui 100 rana, si è piazzato al secondo posto (57”05) preceduto solo da Shymanovich. Nella classifica generale, che va a punti in base ai risultati ottenuti, si è piazzato al decimo posto tra i maschi con 21 punti, un buon bottino considerato che non ha preso parte alle staffette.

Il premio di Mvp (miglior atleta) del primo weekend è andato alla svedese Sarah Sjostrom.

Non un buon weekend invece per Silvia Scalia, che ha ottenuto come miglior risultato il sesto posto nei 50 metri dorso. La varesotta di adozione è poi arrivata ottava nei 100 dorso, nei 200 dorso e nella staffetta 4×100.

La squadra degli italiani, l’Aqua Centurions, è arrivata ultima nella classifica finale, “tradita” dalle ragazze che hanno conquistato un bottino misero. A vincere la prima tappa sono stati gli Energy Standard, secondo posto per il Cali Condors, terzo per i Dc Trident.

Settimana prossima, 12 e 13 ottobre, la Isl arriverà in Italia, alla piscina Scandone di Napoli per la seconda tappa.