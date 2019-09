Martinenghi e Pedoja alla International Swimming League

Inizierà il prossimo 5 ottobre con il weekend di Indianapolis (Usa) la prima edizione della International Swimming League. L’idea è del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, che sta creando uno show del nuoto mondiale, indipendente dalla Fina (la federazione internazionale di nuoto).

Si tratta di un torneo tra squadre, quattro europee e quattro statunitensi, con i migliori nuotatori al mondo, o almeno quelli che hanno aderito.

Tra questi, nella squadra italiana degli Aqua Centurions ci sono Nicolò Martinenghi e Silvia Scalia tra gli atleti e Marco Pedoja tra i coach. Il capitano sarà Federica Pellegrini, mentre a fare da “selezionatore” sarà Matteo Giunta, allenatore della “Divina”.

«L’International Swimming League – spiegano gli organizzatori – è una nuova e rivoluzionaria competizione di nuoto a livello mondiale che ha come obiettivo quello di dare nuova linfa al movimento. Gare in tutto il mondo e spettacolarità garantita per il pubblico. L’ISL si pone come missione quella di portare il nuoto mondiale a essere uno degli sport più importanti e seguiti a livello mediatico, così da garantire a tutti i nuotatori stipendi più alti e maggiori garanzie.Una manifestazione a punti con tappe nelle principali città del mondo che verrà seguita da milioni di persone in mondovisione».

La tappa italiana si terrà il weekend del 12 e 13 ottobre a Napoli, alla piscina Scandone.

Saranno otto le squadre in gara, quattro europee e quattro statunitense. Quella italiana, come già anticipato, sarà la Aqua Centurion, per il Vecchio Continente ci saranno poi i London Roar, gli Iron Budapest e i francesi Energy Standard. Oltreoceano il Cali Condors della California, il Los Angeles Current, i New York Breakers e i Washington Dc Trident.

Nel Gruppo A sono inclusi, oltre i Centurions, i Cali Condors, i Dc Trident e gli Energy Standard.

Il Gruppo A scenderà il vasca nella prima e nella seconda tappa, poi toccherà al Gruppo B a Dallas e in Ungheria, mentre a Washington e a Londra ci saranno i derby continentali. Dai risultati ottenuti tra gruppi e derby, usciranno le squadre che andranno alle finali di Las Vegas, alla quale si qualificheranno le prime due di ogni girone.

Sei le tappe, alternate tra Stati Uniti ed Europa, mentre la finale – alla quale ci si dovrà qualificare con i risultati ottenuti nelle tappe precedenti – si terrà al Mandalay Bay Resort di Las Vegas.

Le tappe: