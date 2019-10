Osterie d’Italia 2020 ama i monti varesini

L’edizione 2020 di Osterie d’Italia, pubblicata da pochi giorni, non vede molti rappresentanti della provincia, ma di certo sono davvero speciali.

E la novità sta in cima al monte Campo dei Fiori: si tratta della Osteria Irma, la cui nuova gestione, cominciata nel 2017 che ha guadagnato, dopo solo 2 anni, il posto nella prestigiosa e seguitissima guida.

La seconda osteria segnalata in provincia di Varese è il riconfermato “El Barchet” di Monteviasco, già da diversi anni presente nella guida: un bel riconoscimento per il ristorante semi isolato – è raggiungibile solo a piedi da quando la funivia si è tragicamente fermata — ormai da un anno.

Per assaggiare le specialità promosse dalla guida di Slow Food quest’anno è perciò meglio armarsi di scarponcini da trekking, soprattutto per una bella passeggiata dopopranzo: l’Osteria Irma, raggiungibile in auto, è a quota 1147 metri e nei pressi del ristorante passano molti dei sentieri del Parco campo dei Fiori.

Per salire al Barchet l’unico metodo, a funivia chiusa, è la lunga scala che porta dal fondovalle alla frazione di Curiglia, che è a quota 950 metri: sono 45 minuti “corroboranti” che fanno certamente venire una gran fame di polenta e cinghiale, una delle loro specialità.