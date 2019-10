Rinasce l’hotel sul lago a Schiranna

E’ tornato a nuova vita l’hotel alla Schiranna di Varese finito all’asta un paio di anni fa.

L’inaugurazione del nuovo Hotel Horizon è avvenuta nella serata di venerdì 18 ottobre 2019, alla presenza del sindaco Davide Galimberti e dell’assessore al bilancio Cristina Buzzetti, anche se la parte alberghiera è già in funzione da febbraio scorso.

Con sabato 19 entrerà in funzione anche la nuova Spa, un importante passaggio della riqualificazione curata dall’architetto Sergio Achini: «L’hotel ha subito una riqualificazione importante – spiega l’architetto – Tutte le camere sono state rifatte, la spa è cambiata totalmente, anche il ristorante ha subito una profonda trasformazione».

A volerla, dopo avere acquistato all’asta l’hotel è stata la famiglia Fazio, imprenditori di Paderno Dugnano che già possiedono altri tre hotel, due a Paderno e uno a Bergamo. «Lo abbiamo fatto anche per il signor Colombo, proprietario precedente dell’hotel e presidente degli Albergatori di Varese. Eravamo amici, ci frequentavamo. Quando è andato all’asta e nessuno lo prendeva, con il rischio che fosse acquistato dal primo speculatore cinese, abbiamo pensato che se fosse successo si sarebbe rivoltato nella tomba. Ci siamo detti:“Possiamo prenderlo, siamo già nel settore”. Ed eccoci qui» A parlare è la signora Maria Caterina Fazio, che ha spiegato anche che «Non siamo nati albergatori. mio marito era un importatore di fiori, avevamo anche diversi negozi. Il primo albergo l’abbiamo comprato per i fornitori, che arrivavano da lontano e non sapevano dove alloggiare una volta arrivati da noi, poi abbiamo proseguito».

Finora però tutti gli altri alberghi da loro gestiti erano Business «Quello di Varese rappresenta una sfida per la Motorhotel – spiega l’amministratore delegato Marcello Aquino – E’ la nostra prima esperienza negli alberghi non business, e soprattutto è la prima volta per una spa. Per questo l’abbiamo fatta progettare a un architetto specializzato, e abbiamo assunto un direttore specifico per quella sezione».

Al lavoro per il momento ci sono una ventina di lavoratori: «ma sono destinati ad aumentare con l’apertura della Spa». Per i fornitori la Motorhotel, società che gestisce gli alberghi della famiglia Fazio, ha poi fatto una scelta precisa: «Per noi sarebbe stato più semplice, e economico, scegliere i fornitori che già avevamo nelle altre strutture. Ma abbiamo voluto servirci di fornitori locali, perchè ci è sembrato più giusto così. Il servizio di lavanderia è di Gavirate, ad esempio, mentre di Varese sono avvocato e commercialista».

Arriva da un famoso Hotel di Milano, invece, lo chef Otello Moser: classe ’62 e originario di Trento, Moser è stato executive chef per diversi anni al Sophia’s (il ristorante annesso all’Enterprise Hotel, citato sia nella Guida Michelin che Gambero Rosso) di Milano, con alle spalle già una lunga esperienza acquisita dietro ai fornelli di cucine in Italia, Francia, Germania e Stati Uniti. A Varese arriva con un mandato: «Creare un ristorante di prestigio, che si possa distinguere» come ha spiegato Aquino: il locale sarà naturalmente aperto a tutti, non solo ai clienti dell’hotel.

Intanto, la richiesta di camere è già movimentata: «Abbiamo già prenotazioni per il 2020 – spiega infatti Aquino – Si tratta di una squadra cinese di canottaggio, che verrà ad allenarsi per un certo periodo qui, in vista dei mondiali» Tanto per raccontare quale sarà la prossima vocazione dell’hotel in riva al lago di Varese.