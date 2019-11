Ecco il cambio di viabilità del centro

Il cambio di viabilità di via Mazzini e via Postporta è iniziato. La prima tranche di lavori che porteranno alla ’rivoluzione’ di piazza Garibaldi, che prevederà l’inversione di via Verdi e via san Francesco.

La Polizia stradale ha stazionato al nuovo ingresso di via Mazzini, ovvero da via Roma. “Probabilmente staremo qui anche nei prossimi giorni – affermano – perché ancora diversi automobilisti percorrono la strada al contrario”.

La segnaletica orizzontale di via Roma, che indica lo stop, è forse da rivedere, ma quella verticale è stata già apposta. Non ci sono stati comunque particolari disagi.



Già nelle prossime settimane potrebbero partire i lavori per cambiare anche la viabilità delle altre strade che confluiscono in piazza Garibaldi.