Italia Viva sostiene Galimberti

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra il sindaco e le forze che compongono la maggioranza del consiglio comunale di Varese (PD, Varese 2.0, Lista Galimberti, Progetto Concittadino e Italia Viva). Durante la riunione è stato condiviso che il neo partito Italia Viva fa parte della maggioranza che sostiene l’esperienza di governo cittadino. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori incontri anche per la stesura del bilancio 2020.

Tra i presenti all’incontro, oltre al capogruppo di Italia Viva Giuseppe Pullara, Stefano Malerba e Agostino De Troia, anche l’onorevole Maria Chiara Gadda che ha confermato, condividendo anche il pensiero del senatore Matteo Renzi, dell’onorevole Ettore Rosato coordinatore nazionale di Italia Viva e dell’onorevole Gianfranco Librandi, il sostegno della nuova forza politica all’esperienza amministrativa varesina per la forte spinta innovativa che l’amministrazione sta dando alla città. Questo, ha proseguito Gadda, in piena continuità con l’attenzione da parte del governo Renzi alla città, a partire dalle significative risorse stanziate per il progetto stazioni e la riqualificazione degli edifici scolastici.

“Ringrazio i consiglieri di Italia Viva per il sostegno e per la capacità di poter allargare la propria azione amministrativa, rappresentando ulteriori ambiti sociali e culturali, soprattutto dopo la grave crisi che sta vivendo il centrodestra in provincia di Varese”, ha detto il sindaco Davide Galimberti.

“Questo passaggio può essere sicuramente valutato in modo positivo perché consentirà alla nostra squadra di avere una maggiore rappresentatività in città”, hanno spiegato il consigliere comunale del Pd Luca Conte e il segretario cittadino Luca Carignola.

Condivisione su l’allargamento della maggioranza è arrivata anche da Progetto concittadino. Il consigliere Laforgia ha precisato che: “E’ indispensabile mantenere fede al programma della coalizione e ai principi che hanno ispirato la maggioranza che guida Palazzo Estense”.

Anche dalla Lista Galimberti è arrivato un sostanziale sostegno all’operazione e la capogruppo in consiglio, Maria Paola Cocchiere, si è detta in linea con quanto emerso nell’incontro e con le prospettive che la coalizione si sta dando anche con l’ingresso di nuove sensibilità, mantenendo fede agli impegni programmatici ma allargando la rappresentanza.