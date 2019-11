La scuola dell’infanzia si presenta

A passo lento dietro la lumachina Elisabetta per conoscere la scuola dell’infanzia di Azzate.

Sabato 23 novembre dalle 10 alle 12 si terrà l’open day dell’asilo: i genitori potranno visitare lo spazio giochi rinnovato, la sala nanna, la sala giochi e la classe primavera rimessa a nuovo con un bellissimo parquet e il grande cortile all’aperto.

Le insegnanti presenteranno il pre e il post scuola, le attività di luglio i laboratori di musica per primavera e primo anno della materna; e ancora il laboratorio di inglese, quello di yoga e di psicomotricità e la pet therapy.

Le iscrizioni sono sempre aperte.

Importante sapere che per la sezione primavera e il primo anno della Scuola Materna le famiglie ricevono un contributo dal Comune sulla retta per tutto l’anno scolastico 2019/2020.

Per la sezione primavera e il primo anno della scuola materna le famiglie verseranno 50 euro in meno al mese, per la primavera part time pagheranno 30 euro in meno al mese, per il primo anno della scuola materna 20 euro in meno al mese.

La scuola dell’infanzia di Azzate si trova in via Cottalorda 4 ad Azzate (telefono 0332.459286)

Il sito internet