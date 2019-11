Rotonda di Cislago, quando termineranno i lavori?

È in via di conclusione l’appalto per aggiudicarsi i lavori di conclusione della rotonda tra via Battisti e via Carducci.

Il sindaco Gianluigi Cartabia conferma che i lavori inizieranno entro il prossimo mese, sostituendo innanzitutto i guard rail di plastica con la costruzione dei cordoli stradali, mentre il rifacimento della pavimentazione stradale verrà effettuato la prossima primavera, quando le condizioni metereologiche miglioreranno.

L’amministrazione comunale aveva partecipato lo scorso luglio ad un bando regionale che cofinanziava progetti per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riduzione dell’incidentalità stradale, risultando alla fine di settembre tra i comuni vincitori del concorso. Il progetto ha un costo totale di 120.040,43 euro e l’amministrazione ha ricevuto dalla Regione un contributo di 60.020,00 euro.