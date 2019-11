In questo caso, proprio per voi che con la vostra comprensione ci aiutate a realizzare il Sogno del Natale, abbiamo previsto un’accoglienza speciale. Saranno gli Elfi a ricevervi e condividere con voi una ricca cioccolata calda prima dell’inizio della visita al Villaggio.

Non vi è possibile visitare il Villaggio nella nuova data proposta? Allora potrete richiedere il rimborso dei biglietti attraverso le piattaforme di vendita Ticketone e Ticketmaster, e, se lo desiderate, riacquistare un nuovo biglietto.

In quest’ultimo caso, il giorno della visita portate con voi la ricevuta della richiesta di rimborso inviata alle piattaforme di vendita Ticketone e Ticketmaster. Anche per voi, abbiamo un piccolo dono: per ogni ingresso, troverete un buono di 3 euro da utilizzare nel Food&Beverage oppure presso il Mercatino del Villaggio.

Per maggiori informazioni o per illustrare casi o necessità particolari, potete chiamarci al numero 3472867433 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00), inviare una mail a contact@ilsognodelnatale.it, oppure consultare le FAQ presenti sul sito

https://www.ilsognodelnatale.it/faq

Vi siamo grati per il vostro sostegno e per la fiducia che avete riposto nel Sogno del Natale. Vi aspettiamo a partire dal 5 dicembre per vivere un’esperienza unica nel magico mondo di Babbo Natale.