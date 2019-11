Un serata per i cinquant’anni del liceo Frattini

La locandina che celebra i cinquant’anni del liceo Artistico Angelo Frattini di Varese annuncia la speciale serata messa a punto dagli ex studenti: quelli della prima A, che insieme agli allievi delle sezioni B e C diventarono i pionieri di un’avventura indimenticabile.

Il liceo Artistico contava alla sua nascita, il 5 novembre 1969, novanta studenti. Appena quattordicenni portavano già l’eredità, pesante e straordinaria, di guerre e rivoluzioni sociali destinate a lasciare un’impronta indelebile. Dal mitico e coinvolgente concerto rock di Woodstock all’emozionante sbarco sulla luna in un’America che non si risparmiava nulla pur di stupire il resto del mondo, senza dimenticare i tragici eventi come guerre e stragi che hanno segnato la storia di ieri, ma in forme diverse si ripropongono oggi come crisi profonde di società confuse.

Uno sguardo sulla Varese di allora, i suoi aspetti urbani e i suoi fermenti artistici ci riporta indietro nel tempo. Un intreccio di ricordi emozionanti. Immagini e parole, sottolineati dalla sensibilità musicale dei due artisti varesini Beatrice Binda e Simone Corti, daranno spessore, energia e divertimento alla serata che vedrà anche la partecipazione dell’allora docente Professor Silvano Colombo.

La viscerale amicizia tra gli studenti di allora si è così rinnovata offrendo lo spunto per un’ indagine su quello che i ragazzi erano allora e che sono oggi con le fragilità, le risorse e la voglia di cercare la bellezza e l’arte senza tempo respirata in una scuola diversa per quegli anni , tra cavalletti e vasche di creta da modellare. È la bellezza universale che ci salva, che ci unisce e che ci stimola a qualunque età,

rendendoci “pietre rotolanti” sulla strada del futuro.

CAROLICEO 50 si terrà venerdì 15 novembre alle 21 nella Sala Montanari (ex cinema Rivoli) a Varese. L’ingresso è libero e gratuito.