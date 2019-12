Frana di Cantello, via Lugano resta chiusa

Una lunga domenica di lavoro che purtroppo non è servita a garantire la riapertura di via Lugano.

La Protezione civile di Cantello ce l’ha messa tutta per ripulire la sponda boschiva di via Lugano, che ieri è stata chiusa per la caduta di terra e sassi dopo le abbondanti piogge di questi giorni. Oggi sono stati tagliati e rimossi tutti gli alberi pericolanti per permettere il sopralluogo dei tecnici che purtroppo hanno confermato la presenza di una frana che incombe sulla sede stradale, che per questo non potrà essere riaperta al traffico.

«Bisognava capire se la terra sulla strada era dovuta al crollo degli alberi o se viceversa il movimento degli alberi era dovuto alla frana – spiega il sindaco di Cantello Chiara Catella – Purtroppo è stata confermata la presenza di una frana e domani si dovrà procedere ad un ulteriore sopralluogo dell’Ufficio tecnico. Per ora via Lugano resta chiusa».

I tecnici dovranno valutare in modo approfondito la portata della frana, la lunghezza del fronte e capire quanto potrebbe muoversi, e in mancanza di questi approfondimenti non è sicuro permettere il transito delle auto.