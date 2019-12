Monza adesso è in forma, ma la Uyba vuol continuare a sognare

Domenica 15 dicembre, alle 17, nella inconsueta cornice del PalaAllende di Cinisello Balsamo (il palasport di Monza è sempre “occupato” dalla scenografia di X-Factor) le farfalle della Unet E-Work Busto Arsizio scenderanno in campo contro il Saugella Team Monza di coach Dagioni per l’11a giornata di Serie A1. In caso di vittoria le biancorosse, attualmente seconde in classifica, potrebbero addirittura ritrovarsi catapultate in vetta al torneo se le neocampionesse del mondo di Conegliano dovessero perdere contro Chieri. Ipotesi onestamente difficile quest’ultima, ma che serve a inquadrare una stagione partita molto bene per Busto, grazie a un gruppo compatto e a un allenatore che ha portato nuova freschezza nell’ambiente.

Situazione un po’ diversa per Monza, per la quale la stagione è cominciata col freno a mano tirato a causa degli infortuni che ne hanno condizionato pesantemente il rendimento. Nelle ultime gare le brianzole hanno però dimostrato una crescita e sono risalite sino al quarto posto; coach Dagioni ha trovato la “quadra” giusta per far fronte all’assenza di Begic in attacco e del probabile forfait di Skorupa in regia e i risultati sono arrivati. In campo dovrebbero quindi essere schierate Di Iulio in palleggio, Ortolani opposto, Danesi e Heyrman al centro, Meijners e Orthmann in attacco, Parrocchiale libero. Proprio Meijners vestirà i panni della grande ex (lo è anche Ortolani), dopo le tre stagioni disputate in maglia biancorossa in due “tranche”, la seconda nella passata stagione quando fu ottima protagonista e sollevò al cielo la Cev Cup.

A commentare quella che è la rivincita dell’incrocio playoff della passata stagione è la capitana bustocca, Alessia Gennari, che tiene alta la guardia in vista del match: «Siamo due squadre in un ottimo periodo, reduci da diverse vittorie consecutive e dunque mi aspetto un incontro equilibrato, giocato sul punto a punto. Monza è una squadra costruita bene, che fa del muro il suo principale punto di forza e che ha una palleggiatrice, Skorupa, che se dovesse rientrare, può fare la differenza con il suo gioco. Sarà un piacere rivedere Floortje Meijners, che oltre ad essere un’amica, è stata una compagna di squadra eccezionale nella scorsa stagione qui a Busto Arsizio. Sarà una partita importante per la classifica, che ci darà un’altra idea di dove può arrivare questa UYBA».

Saugella Monza – Unet e-work Busto Arsizio Monza: 1 Ortolani, 2 Mariana Andrade Costa, 4 Squarcini, 5 Heyrman, 7 Di Iulio, 8 Skorupa, 11 Danesi, 12 Orthmann, 14 Meijners, 16 Obossa, 17 Bonvicini (L2), Parrocchiale (L). All. Dagioni.

Busto Arsizio: 1 Washington, 3 Bici, 4 Herbots, 5 Wang, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 10 Villani, 11 Lowe, 13 Bonifacio, 15 Berti. All. Lavarini.

Arbitri: Gnani e Simbari.

Il programma (11a giornata): Imoco Volley Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri; Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini Fortinfissi Perugia; Savino Del Bene Scandicci – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta; Saugella Monza – Unet E-Work Busto Arsizio; Èpiù Pomì Casalmaggiore – Bosca S.Bernardo Cuneo (sabato 14 ore 20:30); Zanetti Bergamo – Banca Valsabbina Millenium Brescia (sabato 14 ore 20:30); Lardini Filottrano – Il Bisonte Firenze.

Classifica: Conegliano 27; BUSTO ARSIZIO 24; Casalmaggiore 19; Monza, Firenze 18; Novara 17; Scandicci 16; Chieri 13; Bergamo 12; Brescia, Filottrano 11; Cuneo 9; Caserta 8; Perugia 7.