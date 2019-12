Ruba capi d’abbigliamento in vari negozi di Gallarate, denunciato

Alle 15:30 di ieri, una volante del Commissariato di Gallarate viene inviata al negozio della catena OVS. L’addetto all’antitaccheggio ha appena fermato l’autore di un furto: arrivato sul posto, l’equipaggio della volante identifica immediatamente l’uomo fermato dall’addetto. È un trentottenne moldavo che da subito ha ammesso le proprie responsabilità.

L’addetto all’antitaccheggio l’aveva notato per i troppi spostamenti tra gli scaffali e i camerini. Avvicinatosi infine ad uno degli scaffali visitati dall’uomo vi aveva trovato una parte di una placca antitaccheggio. Ormai certo della propria ipotesi lo segue. Il trentottenne è alla cassa, paga una camicia, dirà poi di averlo fatto per non destare sospetto, e si dirige verso l’uscita. Ma appena oltre le barriere allarmate lo ferma. Vistosi scoperto, l’uomo non tenta la fuga ma ammette immediatamente di aver rubato due camicie, che gli mostra, estraendole dalla borsa che ha con sé.

Nella borsa gli agenti hanno trovato anche un tronchesino ed un taglierino. In auto aveva anche un tronchese, un piede di porco ed una chiave per fusti ma, soprattutto, altri capi d’abbigliamento nuovi di pacca. Tra questi, una giacca di una marca appartenente alla catena Decathlon, risultata in effetti rubata.

È stato denunciato a piede libero per i reati di furto aggravato, ricettazione e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Le camicie e la giacca sono state restituite ai negozi da cui erano state rubate.