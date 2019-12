Sangue alla colonia felina, gatto ucciso a bastonate

Le immagini sono particolarmente crude: il gattino è stato ucciso con un colpo così violento che ha lasciato una ferita aperta. È lo scenario tremendo che si è trovata davanti Enza Lanzafame, volontaria del gattile di Lonate Pozzolo, che denuncia l’atto di violenza avvenuto alla colonia felina delle scuole di Ferno.

«Farò la denuncia ai carabinieri e andremo a Binago a fare l’autopsia» spiega Lanzafame. «Tutto è avvenuto all’interno del cortile della scuola, solo lì sangue. Anche in strada non c’era nessuna traccia, quindi dev’essere successo lì dentro» dice Lanzafame, «emotivamente distrutta» di fronte allo scenario che si è trovata davanti (qui una foto: attenzione: può urtare le persone più sensibili).

L’episodio del gatto ucciso si accompagna alla denuncia per la situazione generale della colonia felina che si trova nel cortile del parcheggio bici delle scuole elementari e che da ottobre è divenuta contestata.

«All’interno della scuola Monsignor Bonetta c’è una colonia felina censita, da due anni e mezzo» spiega la volontaria. «Nonostante la presenza ormai da anni, il nuovo preside non ci ha dato autorizzazione e anche il sindaco ci ha chiesto di spostare la colonia». Operazione che certo non si compie dall’oggi al domani (per il comportamento naturale dei gatti, che sono “nomadi” ma tendono a rientrare in un luogo conosciuto). Alla colonia fanno riferimento direttamente quattro gatti, ma ci passano anche altri otto che si muovono in zona. Contro il trasferimento la stessa Lanzafame sta portando avanti un ricorso.