Scontro frontale a Varese, due auto distrutte

Scontro frontale tra due auto a Varese, in via Lazio angolo viale Borri.

Galleria fotografica Scontro a Varese, due auto distrutte 4 di 4

L’incidente nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre intorno alle 2.30: i vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Coinvolte in tutto 5 persone, quattro ventenni ed un 46enne. Tutti sono stati trasportati in pronto soccorso per accertamenti e per medicare le ferite riportate nello scontro.