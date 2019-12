Storie di amicizia da divorare

La settimana scorsa sono stata a Roma alla fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi” che quest’anno ha avuto un record di presenze. Complimenti alle tante scuole che hanno deciso di partecipare facendo gironzolare i bambini per gli stand a guardare, scegliere, acquistare libri. È stato bello vederli così entusiasti.

Anche io ho fatto come loro e ho curiosato le proposte di tutti gli editori espositori. E ve ne propongo due.

I fantasmi non bussano alla porta

L’albo illustrato di oggi si intitola “I fantasmi non bussano alla porta” di Eulalia Canal e Rocio Bonilla per Valentina Edizioni.

L’orso Bruno e la marmotta Carlotta sono amici. Quando Bruno invita anche il papero Aldo a casa sua, Carlotta si ingelosisce e appende un cartello fuori dalla porta con scritto “Non disturbare. Non siamo in casa”.

Aldo bussa e la marmotta gli apre ma non lo fa entrare in casa.

“Avrei una domanda” dice Aldo, cortese. “Se non siete in casa, come farei a disturbarvi?” Carlotta gli risponde che sono in casa ma solo in un certo senso perché loro sono fantasmi.

Bruno comincia a preoccuparsi per il ritardo del suo amico papero e va a cercarlo in giardino. Trova un ammasso di neve davanti alla porta. Sembra un fantasma, invece è il povero Aldo, mezzo congelato!

Alla fine Carlotta farà amicizia con Aldo e anche altri amici diversi da Bruno.

“I fantasmi non bussano alla porta”

di Eulalia Canal e Rocio Bonilla

Valentina Edizioni – € 13,90

Dai 3 anni

“Catgirl”

Ci pensa Valentina Manzetti a raccontare una storia super divertente ai ragazzi più grandi che per Il battello a vapore pubblica “Catgirl”.

Giunia comincia la scuola media ed è subito un incubo. I compagni la deridono, la sua unica amica si è trasferita a Milano.

Mentre mangia il primo kiwi della stagione esprime un desiderio: vorrebbe tanto che la sua gatta Yoda diventasse la sua migliore amica!

Alla mattina, Giunia trova una bambina nuda appallottolata sulle coperte. È Yoda trasformata in gatto, che si lecca i gomiti!

Un romanzo matto e pieno di colpi di scena, serie TV, amici e nemici fanno di Catgirl una storia nuova perfetta da regalare a Natale!