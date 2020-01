Arriva Sant’Ilario, concerto e serata di ringraziamento

Casorate Sempione celebra il proprio patrono, S. Ilario di Poitiers (310-367, foto wikipedia), con il consueto attesissimo concerto (sabato 11) e con una nuova iniziativa che vuole premiare l’impegno e la costanza di alcuni concittadini nel prestarsi a favore della cittadinanza (lunedì 13).

Sabato 11 gennaio, a dirigere il Coro Sine Nomine di Varese sarà Giuseppe Reggiori: pianista, clavicembalista, compositore e direttore di coro apprezzato in Italia e all’estero; membro di qualificati ensembles da camera tra cui Gli Speziali, votato a esecuzioni storicamente informate di musica antica su strumenti d’epoca e collaboratore di prestigiose orchestre e istituzioni. Il coro da camera Sine nomine, da lui fondato nel 1989, è specializzato nell’esecuzione di musica polifonica dal Rinascimento ai contemporanei. Si è distinto brillantemente in concorsi nazionali e internazionali e ha cantato con numerose orchestre, in sale da concerto e festival. Si tratterà dunque di una serata in cui alla bellezza e varietà della musica si unirà la perizia dell’esecuzione e l’affiatamento di una trentennale frequentazione artistica.

Lunedì 13 gennaio, i casoratesi avranno l’opportunità di recarsi nella Sala consiliare ‘Laura Prati’ per plaudire e ringraziare coloro che prestano la loro silenziosa, costante, fondamentale opera per coadiuvare l’ordinato svolgersi della vita della comunità casoratese, per migliorarne le condizioni e i servizi e per favorirne lo sviluppo.

Quando si passeggia per le vie di Casorate o nei suoi bellissimi boschi, se ci si reca all’Area Feste, in Biblioteca o al Centro Anziani, se si ha un aiuto per i compiti o per imparare la nostra lingua, se si può godere di eventi sociali e culturali, otre all’impegno dell’Amministrazione è bene riflettere anche sul contributo spontaneo e gratuito di tanti volontari: a loro andrà l’attestato di benemerenza comunale.

INFO EVENTO:

portale del Comune di Casorate Sempione:

http://www.comune.casoratesempione.va.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=1402

http://www.comune.casoratesempione.va.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=1410

INFO ORGANIZZATORE:

Comune di Casorate Sempione (VA)

Ufficio Cultura, tel. 0331-295052 – int. 213

eventi.casoratesempione@gmail.com