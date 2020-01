BookCrossing in stazione, anche Saronno aderisce al progetto di FerrovieNord.

La giunta comunale saronnese ha deliberato di aderire al progetto di scambi di libri promosso dalla società per rendere le stazioni ferroviarie luoghi di scambio di idee e presenza costante di messaggi positivi, migliorandone la funzione di luogo di servizio.

Sarà la Biblioteca civica metterà a disposizione per il BookCrossing presso la Stazione ferroviaria di Saronno i libri donati dagli utenti. Il ripristino della dotazione libraria, la segnalazione di eventuali danneggiamenti, la rimozione di eventuali materiali non autorizzati, contrari al decoro, buon costume e ordine pubblico, sarà effettuata periodicamente dai lavoratori socialmente utili in carico al Settore Cultura del Comune.

La partecipazione al progetto di BookCrossing non comporta costi a carico dell’amministrazione.