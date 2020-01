Sabato 8 febbraio, presso il Centro Diagnostico San Nicola di Tradate, inizia il corso di accompagnamento alla nascita, dedicato alle future mamme dalla trentesima settimana di gravidanza.

Il programma prevede quattro incontri di gruppo (aperti alla coppia) più uno individuale poco dopo la dimissione ospedaliera, in cui affrontare temi ed argomenti che più interessano le mamme prossime al parto.

Durante i quattro incontri si parlerà in modo chiaro, semplice e diretto di:

1. prodromi e travaglio

2. parto

3. puerperio ed allattamento

4. educazione al pavimento pelvico

Poco dopo la dimissione ospedaliera, è previsto inoltre un importante incontro individuale e gratuito, per la valutazione dell’allattamento con il neonato.

Il corso di accompagnamento alla nascita è l’occasione giusta per affrontare tutti i dubbi e i timori che crescono insieme alla pancia e l’obiettivo è quello di arrivare a vivere con la massima serenità e consapevolezza il momento del parto.

Il corso di accompagnamento alla nascita, se ben affrontato e vissuto con consapevolezza nei suoi aspetti “pratici”, può essere di grande aiuto per la mamma ed il suo bambino e tra i molti benefici che ne possono derivare ci sono:

– diminuzione dei tagli cesarei

– diminuzione del ricorso alla partoanalgesia

– miglior successo dell’allattamento

– minor disagio emotivo dopo il parto

– maggior soddisfacimento dell’evento parto

L’obiettivo del percorso è quindi quello di portare le future mamme verso la piena consapevolezza dell’evento che stanno per vivere, un’occasione per riscoprire e sentire il proprio istinto, per sentirsi sostenute ed accompagnate, per vivere la nascita come un evento fisiologico ed essere parte attiva di esso.

Con l’aiuto dell’ostetrica Chiara Borri che, non sarà solo un’insegnante, ma una figura di riferimento che trasmetterà informazioni, consigli e supporto, le puerpere arriveranno a comprendere che il parto non deve essere vissuto come un esame da sostenere e che non si diventerà partorienti perfette, bensì consapevoli di quello che sarà il momento del parto.

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti, fino ad un massimo di 10.