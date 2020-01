Inverno da scoprire nel weekend, tra storie ed escursioni

Cielo sereno e temperature miti nella giornata di domenica, nuvoloso sabato e sereno variabile venerdì: anche questo primo fine settimana di febbraio, da venerdì 31 a domenica 2, si annuncia privo di piogge e carico di proposte per il divertimento dei bambini e delle loro famiglie, tra escursioni e spettacoli, letture condivise e creatività, tutti da sperimentare.

Storie e spettacoli

Cantello: i racconti sui giorni più freddi dell’anno narrati dalle calde voci di “Libro aperto” in due serate promosse dalla biblioteca intitolate “Le storie dei giorni della merla” e dedicate alle famiglie, a partire da venerdì 31 gennaio > Leggi qui

Maccagno: si intitola “Voglio la luna”, portato in scena dalla compagnia Teatro Piratalo spettacolo in programma domenica pomeriggio alle ore 16.15 all’Auditorium comunale per la rassegna Bim Bum Bam > Qui tutti i dettagli



Varese: domenica pomeriggio un nuovo appuntamento con la rassegna CinemaKids propone il film Ploi, introdotto da uno spettacolo di “piccolo teatro per bambini curiosi” a cura di Mariangela Martino > Leggi l’articolo

Somma Lombardo: l’incontro con la scrittrice Cesarina Briante sarà ospitato dalla Biblos Mondadori Bookstore domenica pomeriggio, tra giochi, fiabe e leggende in dialetto > Leggi di più

Busto Arsizio: il primo appuntamento dell’anno con la rassegna cinematografica dei piccoli passi del Teatro Fratello Sole è con la proiezione di “Spiderman – Un nuovo universo” alle ore 16 > L’appuntamento

Laboratori

Luino: partono sabato 1 febbraio “Le musifiabe“, i laboratori per bambini tra arte, musica e letteratura promossi dall’Accademia Bertani. Doppio appuntamento nel pomeriggio ispirato a Bruegel > Scopri di più

Ranco: il laboratorio di sabato pomeriggio alla Casa degli scarabocchi è dedicato alla Grecia antica e inaugurerà un percorso sul mito in cui i bambini impareremo a conoscere gli dei dell’Olimpo, da scoprire e rappresentare con tecniche diverse > L’iniziativa

Escursioni

Varese: domenica mattina, in occasione della Giornata mondiale delle Zone Umide, Legambiente Varese propone una passeggiata adatta anche ai bambini dai 7 anni nel Parco Cintura Verde Sud, da Bizzozero ai Mulini di Gurone > L’iniziativa



Viggiù: sempre in occasione della Giornata mondiale delle Zone Umide, Legambiente Valceresio propone una passeggiata alla scoperta della biodiversità del Plis della Bevera > Scopri di più

Ganna: in questi giorni la torbiera è ghiacciata, tutta ricoperta di uno spesso strato di acqua rigida e liscia che richiama centinaia di persone per scivolare con i pattini immersi nella natura > Scopri di più

Gerenzano: Ardea onlus propone per domenica pomeriggio un’escursione ricca di laboratori itineranti per “Piccoli scienziati“, con le guide lungo i sentieri del Parco degli Aironi > Scopri di più

Fuori porta

Oasi Zegna (Biella): nuovo appuntamento domenica con le “ciaspolate” in compagnia delle guide naturalistiche di Overalp lungo i bianchi sentieri dell’Oasi Zegna > Come partecipare

Lombardia: tornano le prime domeniche del mese con i musei aperti e a ingresso gratuito in tutta la Regione e per la prima volta aderisce all’iniziativa anche la città giardino > L’articolo

Per mamma e papà

Gavirate: venerdì sera, nel giorno di don Bosco, l’oratorio di Gavirate ospita un incontro sul rapporto tra i genitori e lo sport dei figli, con Sergio Mastrota e Marco Caccianiga > Qui i dettagli

Fagnano Olona: sabato pomeriggio alle 18.30 al castello l’autrice Sara Magnoli presenta il suo ultimo romanzo “Dark web“ per il primo appuntamento della rassegna Fagnano Legge. Incontro interessante per docenti, genitori e soprattutto ragazzi delle scuole medie che rischiano di essere adescati nella rete.

Vedano Olona: si svolgerà domenica la 38° edizione della tombolata organizzata dagli Amici della Nostra famiglia. Con il ricavato nuove attrezzature per la riabilitazione dei bambini > L’evento

Varese: si svolgerà nella serata di lunedì 3 febbraio nell’auditorium della scuola Vidoletti di Masnago la serata di presentazione di due percorsi rivolti a genitori e bambini e promossi dall’associazione ABC onlus. “L’officina delle fiabe”, per piccoli in età prescolare e il corso di teatro e psicologia > Per saperne di più