Mastini, trasferta ostica sulla pista della Valpe

Secondo impegno in tre giorni per i Mastini Varese che dopo il sofferto successo all’overtime contro il Pergine di giovedì sera torneranno sul ghiaccio, stavolta in trasferta, al sabato per affrontare i piemontesi del ValpEagle. Un match delicato, come tutti quelli della seconda parte che – lo ricordiamo – vedono sfidarsi le prime sei squadre della fase iniziale: non esistono, di fatto, partite facili anche perché le sei squadre sono in lotta per assicurarsi le posizioni migliori in vista dei playoff.

Bisogna, quindi, leggere in quest’ottica l‘importanza dei due punti colti dai gialloneri con il Pergine, la più immediata inseguitrice in classifica della squadra di Da Rin: ora il margine tra il Varese e il terzo posto è di cinque lunghezze, non enorme se consideriamo che la partita con la Valpe rappresenta il giro di boa del Master Round, ma comunque utili a mantenere i Mastini in posizione di privilegio. Certo, la piazza d’onore alle spalle del Merano (che, peraltro, ha appena due punti in più) va consolidata di volta in volta, specie contro avversari contro i piemontesi che appaiono in leggera flessione rispetto a qualche settimana fa.

Vietato, però, salire sul pullman a cuor leggero anche perché gli stessi Mastini sono meno brillanti che in passato: la fatica mentale delle Final Four, qualche acciacco, qualche assenza e il peso di un campionato che si sta facendo lungo (quella di sabato 1 febbraio è la 25a partita stagionale) stanno rallentando un po’ le gambe dei gialloneri. I quali, però, al Cotta-Morandini potranno contare sul sostegno dei tifosi che si sono organizzati per seguire la squadra in trasferta (in uno stadio che tracima di passione: oltre 900 spettatori a partita nel Master Round) e forse anche sulla presenza del nuovo Mastini, Giancarlo Caranci. Il difensore canadese, 26 anni, nato a Richmond con un passato anche nella seconda serie svedese, può essere schierato dal 1° febbraio in concomitanza con l’utilizzo da italiano di Daniel Ross Tedesco: il nuovo arrivo però svolgerà solo venerdì sera il secondo allenamento con i compagni, quindi starà al tecnico decidere all’ultimo momento se convocarlo ed eventualmente schierarlo in partita.

La difesa, tra l’altro, è orfana dell’infortunato Schina che dovrà restare a riposo ancora per un po’ di tempo a causa dell’infortunio al collaterale del ginocchio; buon per Erik Mazzacane e Niccolò Lo Russo che stanno avendo più spazio (e si sono anche disimpegnati bene), ma l’innesto di Caranci potrebbe dare maggiore respiro, esperienza e solidità. Difficile, passando all’attacco, la presenza di capitan Edoardo Raimondi colpito da una discata contro il Pergine (tiro, tra l’altro, di un compagno di squadra) e rimasto a lungo in pronto soccorso con un ematoma piuttosto esteso per gli accertamenti del caso. Il giocatore sta meglio, e questo è l’importante.

La Valpe è reduce dalla sconfitta con il Bressanone in trasferta: ai piemontesi non mancano le attenuanti visto il lungo viaggio infrasettimanale e un’avversaria – i Falcons – che dati alla mano sono la squadra più in gas in questa seconda fase (9 punti contro gli 8 di Merano e Varese). I piemontesi hanno dovuto lasciar partire il forte straniero Kelin Ainsworth dopo la rinuncia al main sponsor coinvolto in un’inchiesta giudiziaria ma hanno comunque a disposizione gente del calibro di Petrov, Di Biasio, Vehmanen o il grande ex Alex Silva nel ruolo di giocatore-allenatore. Ingaggio iniziale alle ore 20,30, diretta per gli appassionati su Radio Village.