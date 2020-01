‘Ndrangheta a Lonate e Legnano, iniziato il processo per 27

È iniziato nell’aula bunker di piazza Filangieri a Milano, il processo alla ‘ndrangheta di Lonate Pozzolo finita nuovamente in manette con l’operazione “Krimisa” che a luglio dello scorso anni aveva portato all’arresto di 28 persone tra i quali le vecchie conoscenze Vincenzo Rispoli (già in carcere per l’omicidio di Cataldo Aloisio), Emanuele De Castro (oggi pentito), Mario Filippelli, Cataldo Casoppero, il consigliere comunale di Ferno (e dipendenti del comune di Lonate Pozzolo) Enzo Misiano e molti altri. I componenti del gruppo avevano messo le mani sui parcheggi attorno a Malpensa, avevano nuovamente “condizionato” il voto alle elezioni amministrative lonatesi e avevano infiltrato il consiglio comunale di Ferno.

Con loro in abbreviato ci sono Salvatore De Castro (figlio di Emanuele), Alfonso Rispoli (figlio di Vincenzo), Cataldo e Giovanni Cilidonio, Antonio De Novara, Giuseppe Spagnolo, Michele Pagliari, Giovanni Vincenzino, Cataldo e Antonio Malena, Giovanni Sirianni, Andrea Paccanaro, Vanessa Ascione, Tarik Aarsa, Antonia Versaci, Daniele e Michael Murano, Agostino Dati, Giuseppe Bevilacqua, Francesco Basile.

Il pm Cerreti nell’dienza di ieri ha ricostruito la storia del clan e i legami della locale di Legnano-Lonate Pozzolo con Cirò Marina. Una storia fatta di inchieste e processi come “Bad Boys” e “Infinito” che avevano portato a condanne per i capi che ancora oggi sono a processo. Oggi parlerà ancora l’accusa con il Pm Vassena e poi toccherà alle difese dei 27 imputati, prima della sentenza.

Per coloro che hanno scelto il processo dibattimentale (altri sei imputati) la prima udienza è prevista al Tribunale di Busto Arsizio per il 6 febbraio.

